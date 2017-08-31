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18:16 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области на трассе опрокинулся нефтевоз

31 августа на 94 км трассы «Самара — Оренбург» на территории Нефтегорского района произошло ДТП с участием большегруза.

Как сообщает группа «Спасение», там опрокинулась фура с нефтью. От удара бак пробило, в результате чего горючее разлилось по проезжей части. На место ЧП выезжали пожарные, которые за несколько часов ликвидировали последствия аварии, проведя смывку нефти. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

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