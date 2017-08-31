В Самарской области на трассе опрокинулся нефтевоз

Как сообщает группа «Спасение», там опрокинулась фура с нефтью. От удара бак пробило, в результате чего горючее разлилось по проезжей части. На место ЧП выезжали пожарные, которые за несколько часов ликвидировали последствия аварии, проведя смывку нефти. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.