Реализацию серии «Лидокаина» приостановили после смерти двух человек

Источник: РИА Новости

«В 2017 году в Службу поступило два сообщения из Республики Крым и Самарской области о летальных исходах у пациентов (41 год и 9 месяцев), наступивших вследствие анафилактического шока при применении лекарственного препарата «Лидокаин, раствор для инъекций… серии 020117, производства ООО «Озон» (в одном случае препарат «Лидокаин» применялся вместе с лекарственным препаратом «Вода для инъекций»)… Других сообщений о нежелательных реакциях данных препаратов указанных серий в Росздравнадзор не поступало», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в целях исключения связи между наступлением анафилактического шока и недоброкачественностью лекарственных средств, организована экспертиза качества образцов указанных серий лекарственных препаратов «Лидокаин» и «Вода для инъекций», которая еще продолжается.

«В качестве превентивной меры… реализация указанных серий лекарственных препаратов “Лидокаин” и “Вода для инъекций” на территории Российской Федерации приостановлена держателем регистрационных удостоверений данных препаратов ООО “Атолл”, о чем Росздравнадзор проинформировал субъекты обращения лекарственных средств», — отметили в Росздравнадзоре.

В ведомстве добавили, что сведения о риске развития аллергических реакций в виде анафилактического шока приведены в инструкциях по медицинскому применению лекарственных препаратов «Лидокаин», в том числе и производства ООО «Озон».