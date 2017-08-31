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22:44 (мск), источник: РИА Новости

Реализацию серии «Лидокаина» приостановили после смерти двух человек

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Росздравнадзор приостановил реализацию серии препарата «Лидокаин», после применения которого от анафилактического шока скончались два человека, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.

Источник: РИА Новости

«В 2017 году в Службу поступило два сообщения из Республики Крым и Самарской области о летальных исходах у пациентов (41 год и 9 месяцев), наступивших вследствие анафилактического шока при применении лекарственного препарата «Лидокаин, раствор для инъекций… серии 020117, производства ООО «Озон» (в одном случае препарат «Лидокаин» применялся вместе с лекарственным препаратом «Вода для инъекций»)… Других сообщений о нежелательных реакциях данных препаратов указанных серий в Росздравнадзор не поступало», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в целях исключения связи между наступлением анафилактического шока и недоброкачественностью лекарственных средств, организована экспертиза качества образцов указанных серий лекарственных препаратов «Лидокаин» и «Вода для инъекций», которая еще продолжается.

«В качестве превентивной меры… реализация указанных серий лекарственных препаратов “Лидокаин” и “Вода для инъекций” на территории Российской Федерации приостановлена держателем регистрационных удостоверений данных препаратов ООО “Атолл”, о чем Росздравнадзор проинформировал субъекты обращения лекарственных средств», — отметили в Росздравнадзоре.

В ведомстве добавили, что сведения о риске развития аллергических реакций в виде анафилактического шока приведены в инструкциях по медицинскому применению лекарственных препаратов «Лидокаин», в том числе и производства ООО «Озон».

«Лидокаин» — местный анестетик и сердечный депрессант, применяемый в качестве антиаритмического средства.

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