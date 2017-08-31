В Петербурге задержали мужчину за убийство 20-летней давности

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, 21 декабря 1996 года в лесополосе Киевского шоссе было обнаружено тело местного жителя 1968 года рождения с огнестрельным ранением головы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Тогда же был установлен и подозреваемый в этом преступлении, но он сумел скрыться.

В отношении него заочно было вынесено постановление о привлечении в качестве подозреваемого и выбрана мера пресечения — содержание под стражей.

Сейчас его, наконец, удалось найти и задержать. Выяснилось, что все эти годы обвиняемый жил по поддельному паспорту.