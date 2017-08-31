В Петербурге задержали мужчину за убийство 20-летней давности
В Петербурге задержан мужчина 1977 года рождения, которого обвиняют в убийстве, совершенном в 1996 году.
В Петербурге задержан мужчина 1977 года рождения, которого обвиняют в убийстве, совершенном в 1996 году.
Как сообщает
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Тогда же был установлен и подозреваемый в этом преступлении, но он сумел скрыться.
Сейчас его, наконец, удалось найти и задержать. Выяснилось, что все эти годы обвиняемый жил по поддельному паспорту.
Расследование уголовного дела продолжается.