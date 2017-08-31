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18:13 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге задержали мужчину за убийство 20-летней давности

В Петербурге задержан мужчина 1977 года рождения, которого обвиняют в убийстве, совершенном в 1996 году.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, 21 декабря 1996 года в лесополосе Киевского шоссе было обнаружено тело местного жителя 1968 года рождения с огнестрельным ранением головы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Тогда же был установлен и подозреваемый в этом преступлении, но он сумел скрыться.

В отношении него заочно было вынесено постановление о привлечении в качестве подозреваемого и выбрана мера пресечения — содержание под стражей.

Сейчас его, наконец, удалось найти и задержать. Выяснилось, что все эти годы обвиняемый жил по поддельному паспорту.

Расследование уголовного дела продолжается.

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