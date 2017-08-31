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17:42 (мск), источник: Nur.kz

Мужчина пытался задушить женщину-полицейского в Павлодарской области

В селе Акку Лебяжинского района Павлодарской области мужчина чуть не задушил женщину-полицейского, которая задержала его детей, находившихся на реке без присмотра, сообщает Tengrinews.kz.

Сотрудники полиции сопроводили детей домой, чтобы составить протокол об административном правонарушении.

Пьяный отец несовершеннолетних схватил капитана полиции за шею, ударил кулаком по затылку.

36-летняя Сандугаш Омарова получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Также у нее диагностировали ушибы в области шеи и левого локтевого сустава.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее сообщалось о избиении школьного инспектора на территории одной из школ Алматы.

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