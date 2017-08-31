Мужчина пытался задушить женщину-полицейского в Павлодарской области
В селе Акку Лебяжинского района Павлодарской области мужчина чуть не задушил
В селе Акку Лебяжинского района Павлодарской области мужчина чуть не задушил
Сотрудники полиции сопроводили детей домой, чтобы составить протокол об административном правонарушении.
Пьяный отец несовершеннолетних схватил капитана полиции за шею, ударил кулаком по затылку.
36-летняя Сандугаш Омарова получила закрытую
Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
Напомним, ранее сообщалось о избиении школьного инспектора на территории одной из школ Алматы.