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08:24 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже арестовали водителя, сбившего насмерть женщину на переходе

В четверг, 31 августа, Центральный райсуд рассмотрел дело 35-летнего водителя из Костромской области.

Источник: Новости Воронежа

Мужчину, насмерть сбившего женщину на переходе, следователи просили заключить под стражу. Суд удовлетворил ходатайство.

Авария произошла вечером 29 августа на улице Антонова-Овсеенко. 42-летняя женщина переходила дорогу на зеленый свет, когда её сбил «ВАЗ-21102». Пострадавшая скончалась на месте ЧП до приезда скорой помощи.

Позже в МВД сообщали, что автомобилист был лишен прав. Также водитель отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

За нарушение ПДД пьяным водителем, повлекшее гибель человека, мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

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