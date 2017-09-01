В Воронеже арестовали водителя, сбившего насмерть женщину на переходе
В четверг, 31 августа, Центральный райсуд рассмотрел дело 35-летнего водителя из Костромской области.
В четверг, 31 августа, Центральный райсуд рассмотрел дело 35-летнего водителя из Костромской области.
Мужчину, насмерть сбившего женщину на переходе, следователи просили заключить под стражу. Суд удовлетворил ходатайство.
Авария произошла вечером 29 августа на улице
Позже в МВД сообщали, что автомобилист был лишен прав. Также водитель отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.
За нарушение ПДД пьяным водителем, повлекшее гибель человека, мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.