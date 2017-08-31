В ВКО в аварии погиб сельский аким
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В результате ДТП в Курчумском районе погиб аким Акбулакского сельского округа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление по мобилизационной подготовке ВКО.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В результате ДТП в Курчумском районе погиб аким Акбулакского сельского округа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление по мобилизационной подготовке ВКО.
Сообщается, что ДТП случилось 31 августа в 08:30.
На автотрассе «Калжир — Курчум», у села Сарыозен, водитель «Ауди» 58-летний Жумекенов А., аким Акбулакского сельского округа, допустил опрокидывание автомобиля.
В результате полученных травм он скончался.