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21:10 (мск), источник: Kazinform

В ВКО в аварии погиб сельский аким

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В результате ДТП в Курчумском районе погиб аким Акбулакского сельского округа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление по мобилизационной подготовке ВКО.

Источник: Kazinform

Сообщается, что ДТП случилось 31 августа в 08:30.

На автотрассе «Калжир — Курчум», у села Сарыозен, водитель «Ауди» 58-летний Жумекенов А., аким Акбулакского сельского округа, допустил опрокидывание автомобиля.

В результате полученных травм он скончался.

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