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20:40 (мск), источник: Sputniknews.kz

Вертолет совершил жесткую посадку в Актюбинской области

АСТАНА, 31 авг — Sputnik. Вертолет МИ-8 нештатно приземлился в Актюбинской области, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию РК.

Источник: Sputniknews.kz

По информации ведомства, это произошло в четверг в районе населенного пункта Шалкар в Актюбинской области. Вертолет принадлежит компании «Евразия-Эйр».

В результате жесткой посадки никто не пострадал.

С места происшествия экипаж вертолета в составе треx человек и один пассажир эвакуированы автотранспортом на станцию Бозой.

В настоящее время департаментом по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК начато расследование авиационного происшествия.

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