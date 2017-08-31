Вертолет совершил жесткую посадку в Актюбинской области
АСТАНА, 31 авг — Sputnik. Вертолет МИ-8 нештатно приземлился в Актюбинской области, сообщает
АСТАНА, 31 авг — Sputnik. Вертолет МИ-8 нештатно приземлился в Актюбинской области, сообщает
По информации ведомства, это произошло в четверг в районе населенного пункта Шалкар в Актюбинской области. Вертолет принадлежит компании «Евразия-Эйр».
В результате жесткой посадки никто не пострадал.
С места происшествия экипаж вертолета в составе треx человек и один пассажир эвакуированы автотранспортом на станцию Бозой.
В настоящее время департаментом по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК начато расследование авиационного происшествия.