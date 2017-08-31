Устроившему массовое ДТП в Минске водителю стало плохо
МИНСК, 31 авг — Sputnik. Водитель «неуправляемой» Audi совершил наезд на пешехода и повредил четыре автомобиля, сообщили в четверг Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
МИНСК, 31 авг — Sputnik. Водитель «неуправляемой» Audi совершил наезд на пешехода и повредил четыре автомобиля, сообщили в четверг Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел днем в столице на улице Чичурина. По информации ГАИ, в результате аварии оказались повреждены четыре автомобиля. Двое участников ДТП доставлены в Больницу скорой медицинской помощи.
По предварительной версии инспекторов, водителю
«Машина без управления проехала около десяти метров, повредив автомобили и совершив наезд на пешехода», — рассказали в ГАИ.
Механические повреждения получили припаркованные BMW, Mitsubishi, Volkswagen и сам Audi.
На месте аварии работали сотрудники скорой помощи.