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20:28 (мск), источник: Sputnik.by

Устроившему массовое ДТП в Минске водителю стало плохо

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Водитель «неуправляемой» Audi совершил наезд на пешехода и повредил четыре автомобиля, сообщили в четверг Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел днем в столице на улице Чичурина. По информации ГАИ, в результате аварии оказались повреждены четыре автомобиля. Двое участников ДТП доставлены в Больницу скорой медицинской помощи.

По предварительной версии инспекторов, водителю автомобиля-виновника стало плохо во время движения.

«Машина без управления проехала около десяти метров, повредив автомобили и совершив наезд на пешехода», — рассказали в ГАИ.

Механические повреждения получили припаркованные BMW, Mitsubishi, Volkswagen и сам Audi.

На месте аварии работали сотрудники скорой помощи.

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