Уроженец Челябинской области погиб, упав с обрыва во Вьетнаме

Уроженец Миасса Александр Савин погиб во Вьетнаме, упав с обрыва. Об этом на странице памяти молодого человека сообщила его девушка Дарья Кураксина.

Трагедия произошла 24 августа. Упав со скалы, мужчина разбился на смерть. Сейчас родные оформляют документы, чтобы привезти прах Александра на родину, где в середине сентября его собираются похоронить.

Судя по данным в соцсетях, Дарья Кураксина также из Миасса, но несколько лет живёт и работает в Нячанге. Чуть больше года назад к ней перебрался жить и Александр, в Миассе работавший фотографом.