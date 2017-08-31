Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: боец "Азова" дал комментарий об установке арки моста в Крыму
Живущих на теле человека микробов превратили в музыку
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
"Помогите каждой обнаженной": Джигурда показал жену в стрингах
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Ведущему «Пока все дома» может грозить тюремный срок – СМИ
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
17Королевская катастрофа
21:50 (мск), источник: АиФ Челябинск

Уроженец Челябинской области погиб, упав с обрыва во Вьетнаме

Молодой человек в последнее время жил в Нячанге.

Уроженец Миасса Александр Савин погиб во Вьетнаме, упав с обрыва. Об этом на странице памяти молодого человека сообщила его девушка Дарья Кураксина.

Трагедия произошла 24 августа. Упав со скалы, мужчина разбился на смерть. Сейчас родные оформляют документы, чтобы привезти прах Александра на родину, где в середине сентября его собираются похоронить.

Судя по данным в соцсетях, Дарья Кураксина также из Миасса, но несколько лет живёт и работает в Нячанге. Чуть больше года назад к ней перебрался жить и Александр, в Миассе работавший фотографом.

Друзья и знакомые молодого человека выражают соболезнования его семье, отмечая, что Александр был хорошим и добрым парнем.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Жители Югры не могли попасть домой из-за горы мусора
США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско
Курс доллара на бирже упал ниже 58 рублей впервые с июня
В Кремле отреагировали на публикацию о новом «фаворите» Путина
США отправляют в Афганистан дополнительные войска
В России решили уменьшить дорожные знаки
Бабош: несправедливо давать «уайлд кард» Шараповой
Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в сентябре
Спорт
Юлаевцы разменяли десяток: «Салават Юлаев» забил «Сочи» 11 шайб Чудеса творились в столице Башкортостана. Критикуемый на старте чемпионата "Салават Юлаев" учинил неслыханный разгром команде Сергея Зубова
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Застройщики стали чаще попадаться на незаконном сборе денег
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь