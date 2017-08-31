Соратника питерского вора в законе Васи Воскреса задержали в Витебске
МИНСК, 31 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Витебске соратников известного вора в законе из
МИНСК, 31 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Витебске соратников известного вора в законе из
Задержание стало возможным после поступления сотрудникам 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД информации, что в город приедут представители криминалитета из Петербурга.
«Они входят в окружение российского вора в законе Васи Воскреса», — сказали в УВД.
При этом один из них находится в международном розыске: за покушение на убийство предпринимателя, а также за хранение огнестрельного оружия.
Бойцы ОМОН данных граждан задержали в одном из витебских бильярдных. Сейчас правоохранители решают вопрос об экстрадиции разыскиваемого гражданина в РФ.
Василий Христофоров, больше известный в преступном мире как Вася Воскрес, является одним из влиятельных криминальных лидеров в Петербурге. Ранее он был одним из ближайших сподвижников авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого киллером в 2013 году. По неподтвержденным данным, в настоящее время Воскрес скрывается от уголовного преследования в Милане.