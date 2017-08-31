Соратника питерского вора в законе Васи Воскреса задержали в Витебске

Источник: Sputnik.by

Задержание стало возможным после поступления сотрудникам 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД информации, что в город приедут представители криминалитета из Петербурга.

«Они входят в окружение российского вора в законе Васи Воскреса», — сказали в УВД.

При этом один из них находится в международном розыске: за покушение на убийство предпринимателя, а также за хранение огнестрельного оружия.

Бойцы ОМОН данных граждан задержали в одном из витебских бильярдных. Сейчас правоохранители решают вопрос об экстрадиции разыскиваемого гражданина в РФ.