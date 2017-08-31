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22:21 (мск), источник: Sputnik.by

Соратника питерского вора в законе Васи Воскреса задержали в Витебске

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Витебске соратников известного вора в законе из Санкт-Петербурга, один из которых подозревается в совершении в России ряда преступлений, сообщило в четверг УВД Витебского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

Задержание стало возможным после поступления сотрудникам 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД информации, что в город приедут представители криминалитета из Петербурга.

«Они входят в окружение российского вора в законе Васи Воскреса», — сказали в УВД.

При этом один из них находится в международном розыске: за покушение на убийство предпринимателя, а также за хранение огнестрельного оружия.

Бойцы ОМОН данных граждан задержали в одном из витебских бильярдных. Сейчас правоохранители решают вопрос об экстрадиции разыскиваемого гражданина в РФ.

Василий Христофоров, больше известный в преступном мире как Вася Воскрес, является одним из влиятельных криминальных лидеров в Петербурге. Ранее он был одним из ближайших сподвижников авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого киллером в 2013 году. По неподтвержденным данным, в настоящее время Воскрес скрывается от уголовного преследования в Милане.

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