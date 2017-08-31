В Петербурге после нападения на студию Учителя возбудили уголовное дело

Ранее представитель регионального ГУМВД сообщил РИА Новости, что неизвестные в ночь на четверг бросили бутылки с зажигательной смесью в здание студии «Лендок» на Крюковом канале в Петербурге. Там располагается офис студии «Рок» Учителя. Возгорание было потушено к моменту прибытия сотрудников полиции. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский («Единая Россия») позже выразил мнение, что злоумышленники забросали студию Учителя «в связи с его профессиональной деятельностью».

«Тридцать первого августа 2017 года около 03.30 в полицию поступило сообщение от собственника помещений, располагающихся в доме 12 на набережной Крюкова канала, о том, что неизвестные, разбив несколько стеклянных предметов, нанесли вред фасаду здания и скрылись. Полицейские провели проверку на месте происшествия, в результате которой… по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «хулиганство», — приводятся на сайте ведомства слова Волк.