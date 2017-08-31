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22:06 (мск), источник: ТАСС

Из аэропорта Краснодара эвакуировали людей

КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Пассажиров эвакуировали в четверг из аэропорта Краснодара из-за сообщения о возможном минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе «Базэл Аэро».

«Сегодня, 31 августа, в аэропорт Краснодар поступила информация о возможном минировании аэровокзала. В 20:56 проведена эвакуация пассажиров. Сотрудниками оперативных служб проводится проверка», — сказали в пресс-службе.

В свою очередь в дежурной части линейного управления МВД на транспорте ТАСС заверили, что опасности для людей нет.

По расписанию в ближайшее время из Краснодара должны вылететь по два рейса в Москву и Санкт-Петербург (один из самолетов в столицу задержан), а также в Ижевск и Актау.

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