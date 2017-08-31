Из аэропорта Краснодара эвакуировали людей
КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Пассажиров эвакуировали в четверг из аэропорта Краснодара
КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Пассажиров эвакуировали в четверг из аэропорта Краснодара
«Сегодня, 31 августа, в аэропорт Краснодар поступила информация о возможном минировании аэровокзала. В 20:56 проведена эвакуация пассажиров. Сотрудниками оперативных служб проводится проверка», — сказали в
В свою очередь в дежурной части линейного управления МВД на транспорте ТАСС заверили, что опасности для людей нет.
По расписанию в ближайшее время из Краснодара должны вылететь по два рейса в Москву и