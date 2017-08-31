Из аэропорта Краснодара эвакуировали людей

«Сегодня, 31 августа, в аэропорт Краснодар поступила информация о возможном минировании аэровокзала. В 20:56 проведена эвакуация пассажиров. Сотрудниками оперативных служб проводится проверка», — сказали в пресс-службе.

В свою очередь в дежурной части линейного управления МВД на транспорте ТАСС заверили, что опасности для людей нет.