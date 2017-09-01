В спальном районе Сочи обнаружено тело молодой женщины

По информации источников «Макс портала», вечером в четверг, 31 августа, между 18 и 19 часами в районе дома № 14 по улице Ясногорской в микрорайоне Бытха обнаружен труп молодой женщины.

Тело прилично одетой женщины, которой на вид около 30 лет, было завернуто в ковер и тщательно присыпано листвой. Его случайно обнаружено бомжами, собиравшими в этом районе металлолом примерно в 100 метрах от жилых домов, неподалеку от дороги к селу Раздольному.