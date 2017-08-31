Ивановский суд смягчил приговор экс-зампреду облправительства за взятки

Ранее сообщалось, что в апреле бывший заместитель председателя правительства Ивановской области Андрей Кабанов был признан виновным в получении двух взяток на сумму в 8 миллионов рублей. Ленинский районный суд Иваново приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 миллионов рублей.

Ивановская область в последнее время регулярно оказывается в центре внимания из-за громких скандалов, связанных с коррупцией и мошенничеством чиновников. В марте дело о покушении на мошенничество было возбуждено в отношении замначальника хозяйственного управления Ивановской областной думы. В конце мая следствие возбудило уголовное дело в отношении экс-главы администрации Приволжского района Сергея Сычева, который подозревается в незаконной передаче в аренду трех земельных участков стоимостью 14 миллионов рублей. Замгубернатора региона Дмитрий Куликов обвиняется в получении взятки в 5 миллионов рублей. Кроме того, фигурантом дела о земельной афере с использованием граждан-инвалидов и ущербом свыше 15 миллионов рублей стал бывший глава администрации Ивановского района Сергей Жубаркин и два его заместителя. В июле стало известно, что в розыск объявлен бывший заместитель председателя правительства региона Виталий Ильюшкин, он подозревается в получении взятки в 1,5 миллиона рублей.