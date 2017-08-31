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23:02 (мск), источник: РИА Новости

Ивановский суд смягчил приговор экс-зампреду облправительства за взятки

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Ивановский областной суд на четверть сократил срок наказания бывшему председателю регионального правительства за взятки на сумму 8 миллионов рублей — до 6 лет 3 месяцев колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона в четверг.

Ранее сообщалось, что в апреле бывший заместитель председателя правительства Ивановской области Андрей Кабанов был признан виновным в получении двух взяток на сумму в 8 миллионов рублей. Ленинский районный суд Иваново приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 миллионов рублей.

В четверг прокуратура региона сообщила, что Ивановский областной суд рассмотрел апелляцию защиты Кабанова.

«Судебная коллегия посчитала совокупность смягчающих обстоятельств исключительными… снизив окончательное наказание в части лишения свободы до 6 лет 3 месяцев… Приговор вступил в законную силу с момента оглашения», — говорится в сообщении.

Ивановская область в последнее время регулярно оказывается в центре внимания из-за громких скандалов, связанных с коррупцией и мошенничеством чиновников. В марте дело о покушении на мошенничество было возбуждено в отношении замначальника хозяйственного управления Ивановской областной думы. В конце мая следствие возбудило уголовное дело в отношении экс-главы администрации Приволжского района Сергея Сычева, который подозревается в незаконной передаче в аренду трех земельных участков стоимостью 14 миллионов рублей. Замгубернатора региона Дмитрий Куликов обвиняется в получении взятки в 5 миллионов рублей. Кроме того, фигурантом дела о земельной афере с использованием граждан-инвалидов и ущербом свыше 15 миллионов рублей стал бывший глава администрации Ивановского района Сергей Жубаркин и два его заместителя. В июле стало известно, что в розыск объявлен бывший заместитель председателя правительства региона Виталий Ильюшкин, он подозревается в получении взятки в 1,5 миллиона рублей.

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