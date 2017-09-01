В Калининграде ищут 12-летнюю девочку, которая ушла из социального приюта

Информация о случившемся поступила в правоохранительные органы в среду, 30 августа. По этому факту следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда проводит процессуальную проверку. К поискам подключили силы и средства регионального управления МВД, а также волонтёрские организации.
Приметы разыскиваемой: На вид девочке 11−12 лет. Её рост — 160 сантиметров, худощавого телосложения, тёмные волосы. Была одета в джинсовые шорты, белую футболку, серые кофту и кроссовки.
В следственном комитете просят всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, позвонить по телефонам: 8−4012−305−768, 8−911−868−25−02.