В Калининграде ищут 12-летнюю девочку, которая ушла из социального приюта

Источник: Калининград.Ru

Информация о случившемся поступила в правоохранительные органы в среду, 30 августа. По этому факту следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда проводит процессуальную проверку. К поискам подключили силы и средства регионального управления МВД, а также волонтёрские организации.

Приметы разыскиваемой: На вид девочке 11−12 лет. Её рост — 160 сантиметров, худощавого телосложения, тёмные волосы. Была одета в джинсовые шорты, белую футболку, серые кофту и кроссовки.