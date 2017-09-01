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09:25 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде ищут 12-летнюю девочку, которая ушла из социального приюта

Из социального приюта для детей и подростков в Калининграде ушла 12-летняя воспитанница. До настоящего времени её местонахождение неизвестно. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в региональном СУ СК.

Источник: Калининград.Ru

Информация о случившемся поступила в правоохранительные органы в среду, 30 августа. По этому факту следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда проводит процессуальную проверку. К поискам подключили силы и средства регионального управления МВД, а также волонтёрские организации.

Приметы разыскиваемой: На вид девочке 11−12 лет. Её рост — 160 сантиметров, худощавого телосложения, тёмные волосы. Была одета в джинсовые шорты, белую футболку, серые кофту и кроссовки.

В следственном комитете просят всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, позвонить по телефонам: 8−4012−305−768, 8−911−868−25−02.

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