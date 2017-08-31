В Саудовской Аравии потерялся российский паломник

Паломник из Дагестана в возрасте примерно 63 лет ушел рано утром в четверг на гору Арафат. Стояние на горе является одним из ключевых моментов хаджа.

Другие участники делегации отправились на гору позже и вернулись к закату, как было ранее обговорено. По состоянию на 22.30 по местному времени пожилой паломник так и не появился. Его телефон недоступен.

«Мы подключили все службы безопасности, и полицейских тоже. Возможно, они нам сообщат информацию о нем к утру», — заявил РИА Новости координатор группы Али.

Друзья мужчины сообщили, что он говорит на одном из языков, распространенных в Пакистане. «Возможно, пакистанские паломники ему помогли», — заявил координатор группы.

На данный момент большая часть паломников сошла с горы Арафат и готовится к следующему этапу хаджа — побиванию дьявола камнями в местности Муздалифа.