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09:40 (мск), источник: ЮГА.ру

Задержан «минировавший» аэропорт Краснодара мужчина

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, сообщившего по телефону о якобы заложенной в аэропорту бомбе.

Источник: ЮГА.ру

Анонимный звонок о минировании здания авиавокзала поступил около 19 часов. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что опасных предметов и веществ при обыске обнаружено не было.

«Сотрудники полиции установили возможную причастность к совершенному преступлению жителя ст. Старокорсунской 1963 г. р. Мужчина был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подозреваемого доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщали Юга.ру, вечером 31 августа после сообщения о минировании в аэропорту Краснодара прошли обыски.

По данным пресс-службы «Базел Аэро», аэропорт возобновил работу в штатном режиме в 21:40. Задержаны были четыре авиарейса: два в Москву, по одному — в Санкт-Петербург и Ижевск.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Михаил Драгунов
Минёр 1963 года.По нему "дурка"плачёт((.
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