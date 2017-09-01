Задержан «минировавший» аэропорт Краснодара мужчина
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, сообщившего по телефону о якобы заложенной в аэропорту бомбе.
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, сообщившего по телефону о якобы заложенной в аэропорту бомбе.
Анонимный звонок о минировании здания авиавокзала поступил около 19 часов. В
«Сотрудники полиции установили возможную причастность к совершенному преступлению жителя ст. Старокорсунской 1963 г. р. Мужчина был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении
Подозреваемого доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщали Юга.ру, вечером 31 августа после сообщения о минировании в аэропорту Краснодара прошли обыски.
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