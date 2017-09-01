Задержан «минировавший» аэропорт Краснодара мужчина

Источник: ЮГА.ру

Анонимный звонок о минировании здания авиавокзала поступил около 19 часов. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что опасных предметов и веществ при обыске обнаружено не было.

«Сотрудники полиции установили возможную причастность к совершенному преступлению жителя ст. Старокорсунской 1963 г. р. Мужчина был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подозреваемого доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщали Юга.ру, вечером 31 августа после сообщения о минировании в аэропорту Краснодара прошли обыски.