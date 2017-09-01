В Краснодаре эвакуировали аэропорт после сообщения о минировании
КРАСНОДАР, 31 авг — РИА Новости. Пассажиров аэропорта Краснодара эвакуировали
КРАСНОДАР, 31 авг — РИА Новости. Пассажиров аэропорта Краснодара эвакуировали
«31 августа в аэропорт Краснодар от дежурных служб ЛОП поступила информация о возможном минировании аэровокзала. В 20.56 проведена эвакуация пассажиров. В результате проверки аэровокзала оперативными службами посторонних предметов не обнаружено», — говорится в сообщении.
Как добавил представитель ведомства, в 21.40 международный аэропорт Краснодар начал работу в штатном режиме.
«По состоянию на 22.00, задержано четыре рейса: два в Москву, по одному — в