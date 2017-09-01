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09:10 (мск), источник: РИА Новости

В Краснодаре эвакуировали аэропорт после сообщения о минировании

КРАСНОДАР, 31 авг — РИА Новости. Пассажиров аэропорта Краснодара эвакуировали из-за сообщения о возможном минировании здания аэровокзала, подозрительных предметов обнаружено не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей аэропортами Кубани компании «Базэл Аэро».

Источник: РИА Новости

«31 августа в аэропорт Краснодар от дежурных служб ЛОП поступила информация о возможном минировании аэровокзала. В 20.56 проведена эвакуация пассажиров. В результате проверки аэровокзала оперативными службами посторонних предметов не обнаружено», — говорится в сообщении.

Как добавил представитель ведомства, в 21.40 международный аэропорт Краснодар начал работу в штатном режиме.

«По состоянию на 22.00, задержано четыре рейса: два в Москву, по одному — в Санкт-Петербург и Ижевск. С пассажирами работают представители авиакомпаний», — уточнил собеседник агентства.

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