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02:09 (мск), источник: РИА Новости

В США районам, пострадавшим от урагана «Харви», грозит нашествие комаров

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Районам в США, пострадавшим от разрушительного урагана «Харви», грозит нашествие комаров и всплеск болезней, которые переносят кровососущие насекомые, заявили эксперты.

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Врач-паразитолог Джон Ли сообщил, что хотя наводнения смоют места массового размножения насекомых, они быстро восстановят свою популяцию за счет обилия очагов стоячей воды. В следующие две недели ожидается взрывной рост числа комаров, который сохранится на протяжении месяца или двух, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Специалист отметил, что данное явление может сопровождаться всплеском болезней, которые передают комары: лихорадка Желтого Нила и энцефалит. Не исключены вспышки других опасных болезней — вируса Зика и лихорадки денге.

Не менее 39 человек погибли, десятки тысяч были эвакуированы в результате наводнений в Техасе, вызванных ураганом «Харви». В настоящее время непогода продолжается в Луизиане.

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Во время загрузки произошла ошибка.
31 августа© Ньюстюб
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