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04:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Собака покусала пенсионерку во Владивостоке

Днем в травмпункт за медицинской помощью обратилась пенсионерка, получившая травму в результате нападения собаки, сообщает ИА «Deita.ru».

По словам 80-летней женщины, рядом находился хозяин пса, который отпустил его гулять без поводка и намордника.

Как выяснилось, нападение животного произошло возле гаражей по улице Сахалинской, когда пенсионерка вышла в магазин. В результате случившегося врачи диагностировали у пострадавшей рвано-укушенные раны правого бедра и оказали ей необходимую помощь.

По факту случившегося полицейские проводят проверку. Личность владельца агрессивной собаки устанавливается.

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