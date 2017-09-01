Собака покусала пенсионерку во Владивостоке
Днем в травмпункт за медицинской помощью обратилась пенсионерка, получившая травму в результате нападения собаки, сообщает ИА «Deita.ru».
Днем в травмпункт за медицинской помощью обратилась пенсионерка, получившая травму в результате нападения собаки, сообщает ИА «Deita.ru».
По словам 80-летней женщины, рядом находился хозяин пса, который отпустил его гулять без поводка и намордника.
Как выяснилось, нападение животного произошло возле гаражей по улице Сахалинской, когда пенсионерка вышла в магазин. В результате случившегося врачи диагностировали у пострадавшей
По факту случившегося полицейские проводят проверку. Личность владельца агрессивной собаки устанавливается.