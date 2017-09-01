Продавца синтетических наркотиков осудили в Слюдянском районе
В Слюдянском районе сбытчик синтетического наркотика проведет 10 лет в колонии строгого режима.
В Слюдянском районе сбытчик синтетического наркотика проведет 10 лет в колонии строгого режима.
Наказание в виде лишения свободы на 10 лет в колонии строгого режима назначил Слюдянский районный суд жителю Байкальска за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе со сбытом спайса.
Как сообщает 31 августа 2017 года