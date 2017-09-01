Продавца синтетических наркотиков осудили в Слюдянском районе

Наказание в виде лишения свободы на 10 лет в колонии строгого режима назначил Слюдянский районный суд жителю Байкальска за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе со сбытом спайса.

Как сообщает 31 августа 2017 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в судебном заседании подсудимый защищался от обвинения, ссылаясь на незаконные действия сотрудников полиции, якобы спровоцировавших его сбыть наркотик. Но стороне обвинения удалось доказать устойчивый умысел преступника, направленный на продажу синтетического наркотика. Осужденный обжаловал вынесенный приговор, который не вступил в законную силу.