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05:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

Продавца синтетических наркотиков осудили в Слюдянском районе

В Слюдянском районе сбытчик синтетического наркотика проведет 10 лет в колонии строгого режима.

Наказание в виде лишения свободы на 10 лет в колонии строгого режима назначил Слюдянский районный суд жителю Байкальска за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе со сбытом спайса.

Как сообщает 31 августа 2017 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в судебном заседании подсудимый защищался от обвинения, ссылаясь на незаконные действия сотрудников полиции, якобы спровоцировавших его сбыть наркотик. Но стороне обвинения удалось доказать устойчивый умысел преступника, направленный на продажу синтетического наркотика. Осужденный обжаловал вынесенный приговор, который не вступил в законную силу.

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