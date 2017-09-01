Землетрясение магнитудой 3,2 произошло на Байкале
Подземные толчки магнитудой 3,2 зафиксированы на побережье озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области сегодня ночью, 1 сентября.
Подземные толчки магнитудой 3,2 зафиксированы на побережье озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области сегодня ночью, 1 сентября.
По данным геофизиков, землетрясение, эпицентр которого находился на берегу озера южнее острова Ольхон, произошло примерно в 03.53 по местному времени (22.53 мск 30 августа), сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на газету «Известия».
Уточняется, что жители деревни Тырган ощутили силу толчка в три балла.