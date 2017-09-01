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06:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло на Байкале

Подземные толчки магнитудой 3,2 зафиксированы на побережье озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области сегодня ночью, 1 сентября.

По данным геофизиков, землетрясение, эпицентр которого находился на берегу озера южнее острова Ольхон, произошло примерно в 03.53 по местному времени (22.53 мск 30 августа), сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на газету «Известия».

Уточняется, что жители деревни Тырган ощутили силу толчка в три балла.

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