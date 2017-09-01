Обгоревший труп мужчины на крыше локомотива обнаружили на станции недалеко от Хабаровска

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка по факту смерти мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что 30 августа 2017 года около 22 часов на крыше локомотива «Ермак», стоящем на одном из путей станции Корфовская Дальневосточной железной дороги, обнаружен обгоревший труп мужчины. По предварительным данным, причиной смерти послужил удар электрическим током от контактной сети, который мужчина получил, взобравшись на локомотив.

В рамках процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, установить личность погибшего мужчины. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.