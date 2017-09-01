В Черлакском районе у сельчанина украли сварочный аппарат
Похититель имущества задержан. Расследование продолжается.
Похититель имущества задержан. Расследование продолжается.
В Черлакском районе сотрудники полиции раскрыли кражу.
С заявлением о пропаже из машины сварочного аппарата, стоимостью 85 тысяч, обратился 27-летний житель райцентра.
Подозреваемого в краже быстро нашли. Им оказался 38-летний гражданин, которого сразу задержали.
Оборудование изъяли и отдали законному владельцу. Расследование продолжается.
Похитителю может грозить до 5 лет лишения свободы.