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09:33 (мск), источник: Om1.ru

В Черлакском районе у сельчанина украли сварочный аппарат

Похититель имущества задержан. Расследование продолжается.

В Черлакском районе сотрудники полиции раскрыли кражу.

С заявлением о пропаже из машины сварочного аппарата, стоимостью 85 тысяч, обратился 27-летний житель райцентра.

Подозреваемого в краже быстро нашли. Им оказался 38-летний гражданин, которого сразу задержали.

Оборудование изъяли и отдали законному владельцу. Расследование продолжается.

Похитителю может грозить до 5 лет лишения свободы.

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