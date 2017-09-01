Суд вынес приговор по делу о взрыве газа в жилом доме в Красноярске
Подсудимый настаивал на оправдании.
Подсудимый настаивал на оправдании.
Слесаря «Красноярсккрайгаза» приговорили к полутора годам лишения свободы за взрыв газа в жилом доме на ул. Калинина. При этом мужчина попал под амнистию и его полностью освободили от наказания и сняли судимость. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
Взрыв бытового газа произошел в феврале 2015 года на втором этаже двухэтажного кирпичного дома в угловой квартире, где проживали два пенсионера. Спасатели извлекли
Следствие установило, что слесарь
По данным прокуратуры, подсудимый вины не признал. Железнодорожный районный суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, но в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне его освободили от наказания.
Подсудимый настаивал на оправдании и подал апелляцию в краевой суд, но там оставили решение без изменения.