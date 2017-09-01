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08:34 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Суд вынес приговор по делу о взрыве газа в жилом доме в Красноярске

Подсудимый настаивал на оправдании.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Слесаря «Красноярсккрайгаза» приговорили к полутора годам лишения свободы за взрыв газа в жилом доме на ул. Калинина. При этом мужчина попал под амнистию и его полностью освободили от наказания и сняли судимость. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Взрыв бытового газа произошел в феврале 2015 года на втором этаже двухэтажного кирпичного дома в угловой квартире, где проживали два пенсионера. Спасатели извлекли из-под завалов пять человек. От полученных травм умер пожилой хозяин квартиры.

Следствие установило, что слесарь аварийно-эксплуатационной службы «Красноярсккрайгаз» произвел ремонт газового оборудования с нарушением установленных правил. Эксперты установили, что в результате небрежных действий слесаря произошла утечка значительного объема газа, повлекшая взрыв паровоздушной смеси углеводородов с воздухом. Взрывной волной были разрушены стены квартиры, общий ущерб собственнику оценен в 1,4 млн руб.

По данным прокуратуры, подсудимый вины не признал. Железнодорожный районный суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, но в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне его освободили от наказания.

Подсудимый настаивал на оправдании и подал апелляцию в краевой суд, но там оставили решение без изменения.

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