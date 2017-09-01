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09:31 (мск), источник: АиФ Омск

В Кормиловке на ходу вспыхнула вазовская «шестёрка»

В результате возгорания никто не пострадал.

В Кормиловском районе Омской области в пути загорелся автомобиль. Пожарные оперативно прибыли на место аварии и потушили пламя, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

В ночь на 1 сентября в райцентре Кормиловского района на улице Пушкина в пути следования загорелся автомобиль ВАЗ 2106, который был выпущен заводом в 2001 году. Водитель не смог самостоятельно справиться с огнём и вызвал пожарных, которые в течение 5 минут оказались на месте происшествия.

На момент прибытия спасателей горели уже и моторный отсек и салон автомобиля. В результате от пожара пострадали сгораемые детали навесного оборудования в моторном отсеке, панель приборов и лакокрасочное покрытие капота автомобиля. Машина подвергнется масштабному ремонту.

По предварительным данным причиной возгорания скорее всего является неисправность систем автомобиля.

К счастью, от огня никто не пострадал. На месте тушения были задействованы 4 сотрудника МЧС, а также прибыли 2 пожарных автомобиля.

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