В Челябинске джип перевернулся после столкновения с легковушкой
В аварии с «перевертышем» в Челябинске пострадал один человек.
В аварии с «перевертышем» в Челябинске пострадал один человек.
ДТП произошло поздно вечером, 31 августа, на улице Российской. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, водитель «Toyota Land Cruiser» совершал поворот и не пропустил «Chevrolet». После удара джип врезался в бордюр и перевернулся. Машина превратилась в груду искореженного железа.
«ДТП, правда, жутковатое произошло. Приятно, что и пожарная машина и скорая приехали довольно оперативно», — отметила Анна Овчинникова.
«Главное, чтоб все живы были. А кусок железа можно новый купить», — написала Наталья Киприянова.
По предварительной информации пострадал один человек. Пассажир «Toyota Land Cruiser». Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.