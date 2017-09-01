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08:38 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске джип перевернулся после столкновения с легковушкой

В аварии с «перевертышем» в Челябинске пострадал один человек.

ДТП произошло поздно вечером, 31 августа, на улице Российской. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, водитель «Toyota Land Cruiser» совершал поворот и не пропустил «Chevrolet». После удара джип врезался в бордюр и перевернулся. Машина превратилась в груду искореженного железа.

Во время загрузки произошла ошибка.

«ДТП, правда, жутковатое произошло. Приятно, что и пожарная машина и скорая приехали довольно оперативно», — отметила Анна Овчинникова.

«Главное, чтоб все живы были. А кусок железа можно новый купить», — написала Наталья Киприянова.

По предварительной информации пострадал один человек. Пассажир «Toyota Land Cruiser». Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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