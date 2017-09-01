В Челябинске джип перевернулся после столкновения с легковушкой

ДТП произошло поздно вечером, 31 августа, на улице Российской. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, водитель «Toyota Land Cruiser» совершал поворот и не пропустил «Chevrolet». После удара джип врезался в бордюр и перевернулся. Машина превратилась в груду искореженного железа.

<div id="vk_post_-140774741_135611"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-140774741_135611", -140774741, 135611, 'a-AMloRn1TfYP-RG9-pORhqbjg')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«ДТП, правда, жутковатое произошло. Приятно, что и пожарная машина и скорая приехали довольно оперативно», — отметила Анна Овчинникова.

«Главное, чтоб все живы были. А кусок железа можно новый купить», — написала Наталья Киприянова.