В Хабаровском крае мужчину задержали с 25 кг синтетических наркотиков

«Следователями УТ МВД России по ДФО направлено в суд уголовное дело по обвинению 22-летнего жителя Самары в поставке в Хабаровский край особо крупной партии синтетических наркотиков. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО установлен и задержан 22-летний житель Самары», — сказала она.

По словам Волк, во время личного досмотра, в дорожном чемодане обвиняемого были обнаружены вакуумные пакеты с кристаллическим веществом, общим весом 25 килограммов. Согласно заключению эксперта, изъятые наркотические вещества являются производными от N-метилэфедрона.

Обвиняемый рассказал следователям, что наркотические средства он привез в Хабаровск и должен был передать их бесконтактным способом, осуществив «закладки» наркотика в разных районах города. Данную работу он нашел по объявлению в интернете. Наркотики курьер получал в Московской области и перевозил по указанным адресам, а затем получал денежные средства. Стоимость доставки одной партии варьировалась от 100 до 700 тысяч рублей.

Волк отметила, что в ходе расследования уголовного дела сотрудники транспортной полиции выезжали в Самару для проведения обысков по месту жительства фигуранта. Был обнаружен и изъят дорогостоящий автомобиль, приобретенный на деньги, добытые преступным путем. По решению суда на автомобиль наложен арест, возбуждено уголовное дело по статье «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)».