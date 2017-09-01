Два человека пострадали в ДТП с иномарками и автобусом в Ростове
Два человека пострадали в результате ДТП с участием двух иномарок и автобуса в Ростове.
Два человека пострадали в результате ДТП с участием двух иномарок и автобуса в Ростове.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, инцидент произошел 31 августа в 20.25 на пересечении улиц Прогрессивной и 2-й Краснодарской.
По предварительным данным, автомобиль BMW X5 столкнулся с Daihatsu и автобусом № 34а, не предоставив им преимущество в движении.
В результате ДТП водитель BMW и 18-летняя пассажирка автобуса с травмами доставлены в больницу.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.