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09:24 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Два человека пострадали в ДТП с иномарками и автобусом в Ростове

Два человека пострадали в результате ДТП с участием двух иномарок и автобуса в Ростове.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, инцидент произошел 31 августа в 20.25 на пересечении улиц Прогрессивной и 2-й Краснодарской.

По предварительным данным, автомобиль BMW X5 столкнулся с Daihatsu и автобусом № 34а, не предоставив им преимущество в движении.

В результате ДТП водитель BMW и 18-летняя пассажирка автобуса с травмами доставлены в больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.

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