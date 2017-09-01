Разыскиваются свидетели аварии: 18-летняя алматинка впала в кому после ДТП

«ДРУЗЬЯ-это моя племянница !!! Сегодня от ул. Домостроительная по Малой Саина, не доезжая Абая около 11 часов утра была сбита девушка! Открытый перелом ноги, ушиб мозга, гематома. Она находится в больнице Калкамана в коме! Нужны любые свидетели происшествия! Девушку зовут Мария, 18 лет — она моя племянница и крестница. Может кто-то видел это происшествие, или даже снял на видеорегистратор. Отзовитесь, пожалуйста! ЖДЕМ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ! И просим ваших молитв о здравии нашей Машеньки!» — написала пользовательница по имени Jeka Sav (орфография и пунктуация сохранены — прим.NT).