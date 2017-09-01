Разыскиваются свидетели аварии: 18-летняя алматинка впала в кому после ДТП
Жительница Алматы сообщила в социальной сети Facebook о поиске свидетелей ДТП, в результате которого ее племянница впала в кому, передает ИА «NewTimes.kz».
Жительница Алматы сообщила в социальной сети Facebook о поиске свидетелей ДТП, в результате которого ее племянница впала в кому, передает ИА «NewTimes.kz».
«ДРУЗЬЯ-это моя племянница !!! Сегодня от ул. Домостроительная по Малой Саина, не доезжая Абая около 11 часов утра была сбита девушка! Открытый перелом ноги, ушиб мозга, гематома. Она находится в больнице Калкамана в коме! Нужны любые свидетели происшествия! Девушку зовут Мария, 18 лет — она моя племянница и крестница. Может
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