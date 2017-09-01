Мошенничество почти на 300 тысяч рублей раскрыли в Ростовской области
Мошенничество на сумму около 300 тысяч рублей раскрыли правоохранители в Красносулинском районе Ростовской области.
Мошенничество на сумму около 300 тысяч рублей раскрыли правоохранители в Красносулинском районе Ростовской области.
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в преступлении подозревают 57-летнюю жительницу района.
Как выяснили полицейские, женщина убеждала пенсионеров купить одежду по завышенной стоимости, заявляя, что эти вещи очень нужны их родственникам, по поручению которых она якобы пришла.
От действий подозреваемой пострадали трое пенсионеров.
В настоящее время на женщину завели уголовные дела по статье 159УК РФ (мошенничество).