На Ямале четыре охранника погибли, отравившись спиртосодержащей продукцией

Источник: РИА Новости

Отмечается, что тела двух мужчин были обнаружены в балке вагон-городка, принадлежащего компании «Ямалтрансстрой» и расположенного на станции Карская Ямальского района. На следующий день в амбулатории, расположенной в соседнем поселке Бованенково, скончались еще двое мужчин.

По версии следователей, их смерть наступила от отравления неустановленным ядом «вследствие совместного употребления спиртосодержащей жидкости».

«В настоящее время на местах происшествия работают следственно-оперативные группы, осмотрено место происшествия, установлены и допрошены свидетели, назначены криминалистические экспертизы. Устанавливается лицо, причастное к сбыту спиртосодержащей жидкости», — заявили в ведомстве.