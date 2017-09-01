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08:21 (мск), источник: РИА Новости

На Ямале четыре охранника погибли, отравившись спиртосодержащей продукцией

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 сен — РИА Новости. Четверо вахтовиков погибли на Ямале, как предполагается, из-за употребления спиртосодержащей жидкости, возбуждены уголовные дела, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что тела двух мужчин были обнаружены в балке вагон-городка, принадлежащего компании «Ямалтрансстрой» и расположенного на станции Карская Ямальского района. На следующий день в амбулатории, расположенной в соседнем поселке Бованенково, скончались еще двое мужчин.

По версии следователей, их смерть наступила от отравления неустановленным ядом «вследствие совместного употребления спиртосодержащей жидкости».

«В настоящее время на местах происшествия работают следственно-оперативные группы, осмотрено место происшествия, установлены и допрошены свидетели, назначены криминалистические экспертизы. Устанавливается лицо, причастное к сбыту спиртосодержащей жидкости», — заявили в ведомстве.

Уголовные дела возбуждены по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

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