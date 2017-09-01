В Башкирии «Лифан» сбил неосторожного пешехода
УФА, 1 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Бакалинском районе произошла дорожная авария с пешеходом.
УФА, 1 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Бакалинском районе произошла дорожная авария с пешеходом.
Как сообщили в республиканской автоинспекции, 47-летний житель райцентра за рулем «Лифана» сообщил о ДТП на дороге Туймазы — Бакалы. Со слов водителя, пешеход внезапно вышел на проезжую часть. 50-летний пострадавший скончался на месте происшествия.