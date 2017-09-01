Пропавший неделю назад в горах Сочи мужчина до сих пор не найден
Турист из Москвы в одиночку отправился в поход на хребет Ачишхо и бесследно исчез.
Турист из Москвы в одиночку отправился в поход на хребет Ачишхо и бесследно исчез.
Как сообщал «Югополис», о пропаже туриста сообщил его друг, который рассказал, что москвич последний раз выходил на связь 24 августа. С Ачишхо он должен был направиться в сторону посёлка Медовеевка. Однако в назначенное время туда не прибыл и на связь не выходил. О том, что он не вышел с маршрута, 26 августа в МЧС сообщил водитель такси.
Поиск пропавшего ведут сотрудники ЮРПСО МЧС и
Несмотря на то, что поиски результата не дали, они будут продолжены.