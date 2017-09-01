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09:51 (мск), источник: Югополис

Пропавший неделю назад в горах Сочи мужчина до сих пор не найден

Турист из Москвы в одиночку отправился в поход на хребет Ачишхо и бесследно исчез.

Источник: Югополис

Как сообщал «Югополис», о пропаже туриста сообщил его друг, который рассказал, что москвич последний раз выходил на связь 24 августа. С Ачишхо он должен был направиться в сторону посёлка Медовеевка. Однако в назначенное время туда не прибыл и на связь не выходил. О том, что он не вышел с маршрута, 26 августа в МЧС сообщил водитель такси.

Поиск пропавшего ведут сотрудники ЮРПСО МЧС и Кубань-СПАС — всего задействовано 20 человек, в том числе, кинологи. Спасатели обследуют район, разделившись на несколько групп. Поиск ведется в районе предполагаемого маршрута туриста — от г. Ачишхо в сторону пос. Медовеевка, а также на южных склонах массива и в северном направлении — до г. Зеленая, сообщает пресс-служба ЮРПСО.

Несмотря на то, что поиски результата не дали, они будут продолжены.

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