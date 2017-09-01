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08:53 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске пенсионерка выпала из ПАЗика

Минувшим вечером в Челябинске 75-летняя женщина выпала из микроавтобуса на ходу. Пенсионерку затянуло под колеса ПАЗа, после чего ее госпитализировали с травмами.

Как сообщили корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент случился в районе 17 часов на улице Блюхера. Водитель микроавтобуса-маршрутки начал движение, не закрыв двери. В результате пожилая пассажирка не устояла на ногах и выпала на улицу, угодив под заднее колесо ПАЗика.

У пострадавшей диагностировали открытый перелом правой голени.

Водителя привлекут к ответственности по закону.

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