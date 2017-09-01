В Челябинске пенсионерка выпала из ПАЗика

Как сообщили корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент случился в районе 17 часов на улице Блюхера. Водитель микроавтобуса-маршрутки начал движение, не закрыв двери. В результате пожилая пассажирка не устояла на ногах и выпала на улицу, угодив под заднее колесо ПАЗика.