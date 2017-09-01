В Челябинске пенсионерка выпала из ПАЗика
Минувшим вечером в Челябинске 75-летняя женщина выпала из микроавтобуса на ходу. Пенсионерку затянуло под колеса ПАЗа, после чего ее госпитализировали с травмами.
Минувшим вечером в Челябинске 75-летняя женщина выпала из микроавтобуса на ходу. Пенсионерку затянуло под колеса ПАЗа, после чего ее госпитализировали с травмами.
Как сообщили корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент случился в районе 17 часов на улице Блюхера. Водитель
У пострадавшей диагностировали открытый перелом правой голени.
Водителя привлекут к ответственности по закону.