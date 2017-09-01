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09:46 (мск), источник: Новый Калининград

Под Зеленоградском ночью сгорел магазин

В Зеленоградском районе в ночь на пятницу произошел пожар в торговой точке. Загорелся магазин в поселке Муромское, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе регионального управления МЧС.

Источник: Новый Калининград

Сообщение о пожаре поступило в 02:19. В одноэтажном кирпичном магазине площадью 72 кв. м выгорело подсобное помещение, есть прогары в потолочном перекрытии общей площадью 8 кв.м, на чердаке обуглилась стропильная система, разобрана крыша из металлочерепицы на площади 5 кв.м.

Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались 12 человек и 3 единицы техники.

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