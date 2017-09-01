Под Зеленоградском ночью сгорел магазин

Сообщение о пожаре поступило в 02:19. В одноэтажном кирпичном магазине площадью 72 кв. м выгорело подсобное помещение, есть прогары в потолочном перекрытии общей площадью 8 кв.м, на чердаке обуглилась стропильная система, разобрана крыша из металлочерепицы на площади 5 кв.м.