Под Зеленоградском ночью сгорел магазин
В Зеленоградском районе в ночь на пятницу произошел пожар в торговой точке. Загорелся магазин в поселке Муромское, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
В Зеленоградском районе в ночь на пятницу произошел пожар в торговой точке. Загорелся магазин в поселке Муромское, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
Сообщение о пожаре поступило в 02:19. В одноэтажном кирпичном магазине площадью 72 кв. м выгорело подсобное помещение, есть прогары в потолочном перекрытии общей площадью 8 кв.м, на чердаке обуглилась стропильная система, разобрана крыша из металлочерепицы на площади 5 кв.м.
Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались 12 человек и 3 единицы техники.