Спасатели эвакуировали из с. Рождествено женщину с переломом
В четверг, 31 августа, в результате перелома ключицы требовалась срочная эвакуация из с. Рождествено 79-летней женщины для дальнейшей госпитализации.
В четверг, 31 августа, в результате перелома ключицы требовалась срочная эвакуация из с. Рождествено 79-летней женщины для дальнейшей госпитализации.
В 11:10 с территории спасательной станции «Центральная» за пострадавшей был отправлен спасательный катер с двумя спасателями на борту. Передвигаться самостоятельно женщина была не в состоянии.
При транспортировке пострадавшей спасатели использовали носилки. В 11:50 на машине скорой помощи женщину отправили в дежурную больницу города. В эвакуации больной задействован спасательный катер и три спасателя, сообщает ПСС по Самарской области.