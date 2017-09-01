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11:14 (мск), источник: Volga News

Спасатели эвакуировали из с. Рождествено женщину с переломом

В четверг, 31 августа, в результате перелома ключицы требовалась срочная эвакуация из с. Рождествено 79-летней женщины для дальнейшей госпитализации.

В 11:10 с территории спасательной станции «Центральная» за пострадавшей был отправлен спасательный катер с двумя спасателями на борту. Передвигаться самостоятельно женщина была не в состоянии.

При транспортировке пострадавшей спасатели использовали носилки. В 11:50 на машине скорой помощи женщину отправили в дежурную больницу города. В эвакуации больной задействован спасательный катер и три спасателя, сообщает ПСС по Самарской области.

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