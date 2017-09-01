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08:57 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье после драки мужчина наехал на автомобиле на обидчика

Пострадавшего госпитализировали с травмами.

Мужчина наехал на автомобиле на обидчика в Чусовом.

Инцидент произошёл после того, как двое жителей поссорились. Конфликт перерос в драку, в результате которой 41-летний мужчина нанёс побои 61-летнему оппоненту.

Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, пострадавший в драке мужчина, покидая место потасовки на автомобиле, совершил наезд на обидчика. Мужчину госпитализировали с травмой ноги. 60-летний водитель задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ведётся расследование.

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