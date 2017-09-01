Омский юрист продал 12 квартир вместе с жильцами
Сотрудники УМВД заявляют о раскрытии очередного преступления.
Сотрудники УМВД заявляют о раскрытии очередного преступления.
Ими завершено расследование в отношении 50-летнего директора юридической фирмы, причастного к серии мошеннических сделок с недвижимостью.
«В ходе расследования установлено, что фигурант организовал 24 номинальных фирмы на подставных лиц для перепродажи между ними ранее приобретенных им объектов недвижимости с целью получения НДС по фиктивным сделкам. При этом в договорах
При этом юрист продал 12 квартир, в которых жили люди. Всего у мошенника оказалось в собственности квартир на 70,5 миллионов рублей. На данное имущество наложен арест. По совокупности собранных доказательств фигуранту предъявлено обвинение в совершении 33 эпизодов преступной деятельности. За совершение данных преступлений ему грозит лишение свободы на срок до 10-ти лет.