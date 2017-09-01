Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Половина мужчин не знает, где находится вагина
Глава МИД Германии: Меркель совершила серьезную ошибку
Сын советских физиков изобрел технологии, опередившие время
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ: Турчинова расстроил отклик Нацгвардии на крик "Героям слава"
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
Волочкова посетила следователя в умопомрачительном мини - СМИ
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
10Акупунктура для собак и кошек
09:29 (мск), источник: СуперОмск

Омский юрист продал 12 квартир вместе с жильцами

Сотрудники УМВД заявляют о раскрытии очередного преступления.

Ими завершено расследование в отношении 50-летнего директора юридической фирмы, причастного к серии мошеннических сделок с недвижимостью.

«В ходе расследования установлено, что фигурант организовал 24 номинальных фирмы на подставных лиц для перепродажи между ними ранее приобретенных им объектов недвижимости с целью получения НДС по фиктивным сделкам. При этом в договорах купли-продажи указывались многократно завышенные цены на недвижимость для увеличения суммы налога к возмещению, — сообщает пресс-служба ведомства.

При этом юрист продал 12 квартир, в которых жили люди. Всего у мошенника оказалось в собственности квартир на 70,5 миллионов рублей. На данное имущество наложен арест. По совокупности собранных доказательств фигуранту предъявлено обвинение в совершении 33 эпизодов преступной деятельности. За совершение данных преступлений ему грозит лишение свободы на срок до 10-ти лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Кандидатом в президенты России может стать женщина
РФ подала иск для раскрытия активов компании «ЮКОС» за рубежом
В Пхеньяне бросили вызов СБ ООН, пообещав больше пусков ракет
Путин считает, что борьбу с террором в Сирии надо продолжить
Число жертв урагана «Харви» в США достигло 44 человек
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам
Спорт
Дзюба — без сюрпризов, ЦСКА — без новичков Верили. Надеялись. Ждали. Но Дзюба и с места не сдвинулся, оставшись в «Зените». Что же происходило в заключительные часы трансферного окна в офисе РФПЛ
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь