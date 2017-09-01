Омский юрист продал 12 квартир вместе с жильцами

Ими завершено расследование в отношении 50-летнего директора юридической фирмы, причастного к серии мошеннических сделок с недвижимостью.

«В ходе расследования установлено, что фигурант организовал 24 номинальных фирмы на подставных лиц для перепродажи между ними ранее приобретенных им объектов недвижимости с целью получения НДС по фиктивным сделкам. При этом в договорах купли-продажи указывались многократно завышенные цены на недвижимость для увеличения суммы налога к возмещению, — сообщает пресс-служба ведомства.