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09:42 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Обвиняемый в убийстве двух женщин осужден в Ростовской области

53-летний житель Красносулинского района Ростовской области осужден за убийстве двух женщин, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как установлено судом, в августе 2016 года в х. Малая Гнилуша обвиняемый нанес множественные удары металлическим валом по голове двум своим соседкам, с которыми у него до этого возникали многочисленные ссоры.

От полученных травм женщины скончались на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и приговорил его к 17 с половиной годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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