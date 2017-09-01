Обвиняемый в убийстве двух женщин осужден в Ростовской области

Как установлено судом, в августе 2016 года в х. Малая Гнилуша обвиняемый нанес множественные удары металлическим валом по голове двум своим соседкам, с которыми у него до этого возникали многочисленные ссоры.

От полученных травм женщины скончались на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и приговорил его к 17 с половиной годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года.