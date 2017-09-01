Полицейские разыскивают без вести пропавшего жителя Иркутска
Полицейские разыскивают без вести пропавшего 20-летнего жителя Иркутска Андрея Айсина. Молодой человек ушел из поселка Баклаши Шелеховского района и не вернулся накануне, 31 августа.
Полицейские разыскивают без вести пропавшего 20-летнего жителя Иркутска Андрея Айсина. Молодой человек ушел из поселка Баклаши Шелеховского района и не вернулся накануне, 31 августа.
Установлено, что ранее пропавший из дома не уходил. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Накануне, 31 августа в полицию обратился житель Иркутска с заявлением, что несколько часов назад ушел из поселка Баклаши Шелеховского района и не вернулся его пасынок 1997 года рождения Айсин Андрей Валерьевич.
«На вид молодому человеку 20−22 года, рост около 185 см, худощавое телосложение, темные прямые волосы, карие глаза. Был одет в серую футболку, с зелеными пятнами шорты, на ногах кожаные тапки. При себе имел 500 рублей», — отметили в
Также 31 августа в полицию обратился житель Красноярска с заявлением, что 28 августа из
Установлено, что мужчина вместе со своим знакомым 28 августа уехал из