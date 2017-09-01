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09:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полицейские разыскивают без вести пропавшего жителя Иркутска

Полицейские разыскивают без вести пропавшего 20-летнего жителя Иркутска Андрея Айсина. Молодой человек ушел из поселка Баклаши Шелеховского района и не вернулся накануне, 31 августа.

Источник: 38.мвд.рф

Установлено, что ранее пропавший из дома не уходил. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Накануне, 31 августа в полицию обратился житель Иркутска с заявлением, что несколько часов назад ушел из поселка Баклаши Шелеховского района и не вернулся его пасынок 1997 года рождения Айсин Андрей Валерьевич.

«На вид молодому человеку 20−22 года, рост около 185 см, худощавое телосложение, темные прямые волосы, карие глаза. Был одет в серую футболку, с зелеными пятнами шорты, на ногах кожаные тапки. При себе имел 500 рублей», — отметили в пресс-службе.

Также 31 августа в полицию обратился житель Красноярска с заявлением, что 28 августа из Усть-Кута уехал на рыбалку и до настоящего времени не вернулся его отец 1939 года рождения Колисевич Альфред Петрович.

Установлено, что мужчина вместе со своим знакомым 28 августа уехал из Усть-Кута на рыбалку в микрорайон Небель, река Таюра. 29 августа он ушел от зимовья в лесной массив и до настоящего времени не вернулся.

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