Полицейские разыскивают без вести пропавшего жителя Иркутска

Источник: 38.мвд.рф

Установлено, что ранее пропавший из дома не уходил. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Накануне, 31 августа в полицию обратился житель Иркутска с заявлением, что несколько часов назад ушел из поселка Баклаши Шелеховского района и не вернулся его пасынок 1997 года рождения Айсин Андрей Валерьевич.

«На вид молодому человеку 20−22 года, рост около 185 см, худощавое телосложение, темные прямые волосы, карие глаза. Был одет в серую футболку, с зелеными пятнами шорты, на ногах кожаные тапки. При себе имел 500 рублей», — отметили в пресс-службе.

Также 31 августа в полицию обратился житель Красноярска с заявлением, что 28 августа из Усть-Кута уехал на рыбалку и до настоящего времени не вернулся его отец 1939 года рождения Колисевич Альфред Петрович.