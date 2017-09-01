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11:49 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Краснослободске Волгоградской области зафиксирована вспышка бешенства

В Среднеахтубинском районе в поселке Песчанка выявлена вспышка бешенства, сообщает ВДТВ со ссылкой на постановление главы региона.

Заболевшие животные обнаружены на личном подворье в районе города Краснослободска.

Своим постановлением губернатор устанавливает карантин на ближайшие два месяца с момента регистрации последнего случая заболевания.

Весь поселок объявлен неблагополучной зоной по бешенству, в угрожаемую зону попала территория радиусом один километр от границ поселения.

Согласно условиям карантина, из зараженной зоны запрещено вывозить и ввозить животных, нельзя натаскивать собак.

Комитеты ветеринарии и здравоохранения обязаны применить профилактические меры, использовать весь комплекс мероприятий по ликвидации последствий вспышки бешенства и недопущения его распространения среди людей.

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