Организатор черных лесорубов помещен под домашний арест в Иркутской области
45-летний организатор черных лесорубов помещен под домашний арест в
45-летний организатор черных лесорубов помещен под домашний арест в
Сумма ущерба, причиненного лесному фонду превышает 900 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконную рубку леса. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В ходе успешно проведенного рейда по лесу в 10-ти км от села Ахины
«С места незаконной рубки полицейскими изъята древесина объемом более 200 кубометров, спецтехника и бензопилы», — отметили в ведомстве.
В ходе дальнейших мероприятий, полицейские установили и доставили в отдел полиции предполагаемого организатора, которым оказался 45-летний местный житель.
В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.