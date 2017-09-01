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10:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Организатор черных лесорубов помещен под домашний арест в Иркутской области

45-летний организатор черных лесорубов помещен под домашний арест в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области.

Сумма ущерба, причиненного лесному фонду превышает 900 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконную рубку леса. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В ходе успешно проведенного рейда по лесу в 10-ти км от села Ахины Эхирит-Булагатского района сотрудниками полиции пресечена незаконная рубка деревьев в особо крупном размере.

«С места незаконной рубки полицейскими изъята древесина объемом более 200 кубометров, спецтехника и бензопилы», — отметили в ведомстве.

В ходе дальнейших мероприятий, полицейские установили и доставили в отдел полиции предполагаемого организатора, которым оказался 45-летний местный житель.

В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

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