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10:02 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор экс-главе Копейска Истомину

Челябинский областной суд оставил без изменения вынесенный Копейский городским судом приговор бывшему главе города Копейска Вячеславу Истомину, признанному виновным в получении взятки в крупном размере. Экс-градоначальник приговорен к четырем годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, по решению суда бывшему чиновнику предстоит выплатить штраф в размере пяти миллионов рублей. Он лишен права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на три года.

В доход государства обращены его автомобиль марки Тойота Камри 2006 года выпуска и мотовездеход Polaris Sportsman 850EFI Tourings EPS.

Как сообщало ранее наше агентство, Вячеслав Истомин был задержан 25 июля 2016 года в своем рабочем кабинете. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 и частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как было установлено, Вячеслав Истомин за подписание в интересах взяткодателя постановлений о предоставлении в аренду земельных участков и за согласование вопросов по размещению объектов на этих земельных участках, а также за оказание общего покровительства, получил от предпринимателя взятку в виде оказания незаконных услуг имущественного характера, а также в виде денег, в общей сумме около 895 тысяч рублей.

Кроме того, от директора одного из коммерческих обществ глава Копейска получил 920 тысяч рублей за содействие при заключении договоров поставки оборудования в ходе реализации муниципальных программ по модернизации системы образования.

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