Челябинский областной суд оставил без изменения приговор экс-главе Копейска Истомину

Кроме того, по решению суда бывшему чиновнику предстоит выплатить штраф в размере пяти миллионов рублей. Он лишен права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на три года.

В доход государства обращены его автомобиль марки Тойота Камри 2006 года выпуска и мотовездеход Polaris Sportsman 850EFI Tourings EPS.

Как сообщало ранее наше агентство, Вячеслав Истомин был задержан 25 июля 2016 года в своем рабочем кабинете. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 и частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как было установлено, Вячеслав Истомин за подписание в интересах взяткодателя постановлений о предоставлении в аренду земельных участков и за согласование вопросов по размещению объектов на этих земельных участках, а также за оказание общего покровительства, получил от предпринимателя взятку в виде оказания незаконных услуг имущественного характера, а также в виде денег, в общей сумме около 895 тысяч рублей.