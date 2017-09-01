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15:03 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело о нападениях на заправки и торговые точки рассмотрит суд на Дону

Дело о нападениях на заправки и торговые точки рассмотрит суд в Ростовской области.

По информации прокуратуры региона, перед судом предстанут четверо молодых людей. Им инкриминируются, в частности, ст. 209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы, руководство такой группой и участие в ней), п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, в течение одного месяца 2016 года обвиняемые совершили ряд разбойных нападений на заправочные станции и предпринимателей в Ростове и Аксае.

Сообщается, что в ходе нападений злоумышленники использовали автомат АКМ.

Общая сумма ущерба от преступлений превысила 350 тыс. рублей.

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