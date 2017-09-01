В Костанае пропала 46-летняя женщина
Рсалды Сейдалина вышла из дома в неизвестном направлении. С тех пор близкие ее не видели, сообщает Alau.kz.
Рсалды Сейдалина вышла из дома в неизвестном направлении. С тех пор близкие ее не видели, сообщает Alau.kz.
Жительнице Костаная Рсалды Сейдалиной 46 лет. В день исчезновения она была одета в синее полосатое платье. Женщина невысокого роста (160 см) и плотного телосложения. У нее мелированные короткие волосы.
По словам брата, у Рсалды Сейдалиной были проблемы с памятью, она может быть дезориентирована.