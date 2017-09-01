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12:21 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге и области ищут сбежавших из психушки преступников

Все территориальные отделы петербургской полиции утром 1 сентября получили сообщение о побеге двух пациентов, которые находились на принудительном лечении в Ленобласти.

Как стало известно «Фонтанке», пропажу двух мужчин, 27 и 33 лет, из палаты на первом этаже Дружносельской психиатрической больницы в Гатчинском районе заметили сегодня ночью, около 2 часов. Каким-то образом пациентам удалось снять с оконной решетки навесной замок и по заранее приставленной снаружи лестнице выбраться из здания.

Сбежавшим суд ранее заменил тюремное заключение на принудительное лечение. Старшему — по делу об убийстве в 2015 году, младшему — по делу об избиении до смерти в 2012-м.

Оба считаются особо опасными пациентами. Странно то, что вместе с ориентировкой в отделы не поступили фотографии беглецов. Из примет только то, что оба были в пижамах.

Дружносельская клиника известна широкой публике с августа 2010 года, когда из нее сбежал другой пациент — Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан. Тогда националист был осужден за серию разбоев. Мужчина не просто покинул расположение больницы, но и смог пересечь границу РФ и добраться до Норвегии. Правда, там уверовавшего в Сварога россиянина держать не стали и вернули на родину.

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