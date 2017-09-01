В Петербурге и области ищут сбежавших из психушки преступников
Все территориальные отделы петербургской полиции утром 1 сентября получили сообщение о побеге двух пациентов, которые находились на принудительном лечении в Ленобласти.
Все территориальные отделы петербургской полиции утром 1 сентября получили сообщение о побеге двух пациентов, которые находились на принудительном лечении в Ленобласти.
Как стало известно «Фонтанке», пропажу двух мужчин, 27 и 33 лет, из палаты на первом этаже Дружносельской психиатрической больницы в Гатчинском районе заметили сегодня ночью, около 2 часов.
Сбежавшим суд ранее заменил тюремное заключение на принудительное лечение. Старшему — по делу об убийстве в 2015 году, младшему — по делу об избиении до смерти в 2012-м.
Дружносельская клиника известна широкой публике с августа 2010 года, когда из нее сбежал другой пациент — Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан. Тогда националист был осужден за серию разбоев. Мужчина не просто покинул расположение больницы, но и смог пересечь границу РФ и добраться до Норвегии. Правда, там уверовавшего в Сварога россиянина держать не стали и вернули на родину.