В Петербурге и области ищут сбежавших из психушки преступников

Как стало известно «Фонтанке», пропажу двух мужчин, 27 и 33 лет, из палаты на первом этаже Дружносельской психиатрической больницы в Гатчинском районе заметили сегодня ночью, около 2 часов. Каким-то образом пациентам удалось снять с оконной решетки навесной замок и по заранее приставленной снаружи лестнице выбраться из здания.

Сбежавшим суд ранее заменил тюремное заключение на принудительное лечение. Старшему — по делу об убийстве в 2015 году, младшему — по делу об избиении до смерти в 2012-м.

Оба считаются особо опасными пациентами. Странно то, что вместе с ориентировкой в отделы не поступили фотографии беглецов. Из примет только то, что оба были в пижамах.