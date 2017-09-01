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09:53 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв урагана «Харви» в США достигло 44 человек

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU — До 44 человек возросло число жертв урагана «Харви» в американском штате Техас, сообщают в пятницу местные СМИ.

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Ранее сообщалось о 39 погибших.

Еще около 19 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели не исключают, что число жертв может возрасти еще.

В результате урагана более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Повреждены и разрушены десятки тысяч домов.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп, посетивший ранее на этой неделе пострадавший от стихии Техас, вновь отправится в этот штат. Кроме того, американский лидер пообещал выделить $1 млн из собственных средств на оказание помощи людям, пострадавшим от «Харви».

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