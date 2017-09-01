Число жертв урагана «Харви» в США достигло 44 человек

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Ранее сообщалось о 39 погибших.

Еще около 19 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели не исключают, что число жертв может возрасти еще.

В результате урагана более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Повреждены и разрушены десятки тысяч домов.