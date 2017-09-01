Подозреваемые в нападении на полицейских в Краснодаре арестованы на два месяца

«ФедералПресс» напоминает, что сотрудники ДПС остановили на стационарном пункте полиции автомобиль Toyota Camry. При проверке документов водитель открыл огонь и ранил одного полицейского. В салоне также находились два пассажира. Сотрудник полиции был доставлен в больницу.

Фигурантам предъявлены обвинения в посягательстве на жизнь полицейских, применении в отношении одного из них насилия и покушении на убийство, а также завладении чужим автомобилем с применением насилия, сообщает «Интерфакс».