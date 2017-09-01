Подозреваемые в нападении на полицейских в Краснодаре арестованы на два месяца
КРАСНОДАР, 1 сентября, ФедералПресс. Три подозреваемых по уголовному делу о вооруженном нападении на сотрудников полиции в Краснодаре арестованы на два месяца.
КРАСНОДАР, 1 сентября, ФедералПресс. Три подозреваемых по уголовному делу о вооруженном нападении на сотрудников полиции в Краснодаре арестованы на два месяца.
«ФедералПресс» напоминает, что сотрудники ДПС остановили на стационарном пункте полиции автомобиль Toyota Camry. При проверке документов водитель открыл огонь и ранил одного полицейского. В салоне также находились два пассажира. Сотрудник полиции был доставлен в больницу.
Фигурантам предъявлены обвинения в посягательстве на жизнь полицейских, применении в отношении одного из них насилия и покушении на убийство, а также завладении чужим автомобилем с применением насилия, сообщает «Интерфакс».
В настоящее время три подозреваемых задержаны и заключены под стражу на два месяца. Один из них ранее возглавлял националистическую группировку «Питбуль». В 2010 году его осудили на шесть лет колонии строгого режима.