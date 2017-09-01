Хабаровский таксист, «умывший» девушек зеленкой, признал, что «переборщил»

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JBq9joX6zFs?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что в интернете было выложено видео, на котором таксист заставляет девушку умываться зеленкой. Вторая девушка с уже зеленым лицом закрывается воротом кофты. Ролик получил широкий общественный резонанс. Полиция начала проверку. Диспетчерская служба такси уволила этого водителя. Насонов сам пришел в полицию для дачи объяснений.

«Я понимаю, что я переборщил, просто не выдержал, хоть я и спокойный человек. Но я им поверил, согласился довезти, хотя при приеме заказа было указано, что будет наличный расчет, а выяснилось, что будут оплачивать картой, но и на карте денег не оказалось, они все время поездки меня обманывали. Я и предположить не мог, что не заплатят, обычно верю людям, тем более подросткам», — рассказал Насонов РИА Новости.

Он уточнил, что стоимость поездки из поселка Гаровка в пригороде Хабаровска в город Вяземский составила 2 тысячи 150 рублей, сумма автоматически была установлена специальной программой, подросткам ее озвучил диспетчер при заказе такси.

«Но я не требую, чтобы родители подростков заплатили, я готов примириться, понимаю, что и сам не прав, но ведь и они не правы. Сегодня мы должны были встретиться с родителями девочек, но они не приехали на встречу в Хабаровск», — уточнил Насонов.

Он также прокомментировал РИА Новости видеоролик, который появился в интернете во вторник, в нем мужчина, похожий на хабаровского таксиста, сам умывается зеленкой.

«Да, имело место такое. Я сам оставлял в социальных сетях свои контакты, когда началась эта история, на меня вышли», — сказал Насонов РИА Новости.

Старший специалист группы по связям со СМИ УМВД по Хабаровскому краю Кирилл Блинов сообщил РИА Новости, что пока полиция не комментирует информацию о поступлении заявлений от родителей несовершеннолетних участниц резонансной истории.